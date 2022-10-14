Doğukan Manço habersiz etkinliğe tepki gösterdi. Haluk Levent kendi adına özür diledi

Doğukan Manço, babası adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent de Manço'dan özür diledi. Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı.

Poll Production tarafından 12 Ekim'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı. Şarkıcılar Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.

"AİLE BİREYLERİ BİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENİYOR"

Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.

HALUK LEVENT'TEN 'HAKLISIN KARDEŞİM' ÇIKIŞI

Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.

Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres'i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var" ifadelerini kullandı.