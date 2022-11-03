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Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Sanatçı 1999 yılında hayatını kaybetmişti

Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu, 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço’nun hayatını konu alan film çekileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:41
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1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçının hayatı film olacak

Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Sanatçı 1999 yılında hayatını kaybetmişti
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Yazar ve müzisyen Sina Koloğlu,ı Barış Manço’nun hayatını konu alan film çekileceğini duyurdu.

Koloğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri Barış Manço. Onun hayatı film oluyor. Filmi TAFF Pictures 2013 yılında Timur Savcı ve Cemal Okan öncülüğünde kurulan TAFF Pictures çekecek. Şu an için hem oyuncu hem de yönetmen arayışı sürüyor. Filmin 2023 yılında çekilmesi düşünülüyor. Ufak bir araştırma yapalım dedik. Barış Manço rolüne kim yakışır? Görüşlerinizi bekliyorum." ifadesini kullandı.

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