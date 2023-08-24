Müzisyen Tuna Kiremitçi oğlunun başarısını paylaştı

Tuna Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı.

Sınavdan yüksek puan alan Can, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti. Yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen oğlunun fotoğrafını paylaşarak şu sözleri not düştü;

"Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum."

Tuna Kiremitçi'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Can'ın babasıyla olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.