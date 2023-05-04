Nebati emeklilik günlerine mi hazırlanıyor: Buğdayla sohbet ederim, pamukla hemhal olurum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Mersin'de yaptığı seçim konuşması sıra dışı ifadeleriyle dikkat çekti.

Nebati, çiftçi olduğunu iddia ederek toprağa dokunmanın kendisi için hayat bulmak anlamına geldiğini söyledi.

Konuşmasında, buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlerle sohbet ettiğini ve toprağın suyla buluşması anlamını iyi bildiğini dile getirdi. Ancak Nebati'nin gerçekten çiftçi olup olmadığı konusu tartışmalara neden oldu.

Bazı kişiler, bu ifadelerin sahte bir çiftçilik imajı yaratmak için kullanıldığını öne sürdü. Bu tür konuşmaların seçim dönemlerinde sıkça yapıldığı ve halkın güvenini kazanmak için kullanıldığı da bilinen bir gerçek.

Çiftçi olduğunu iddia eden Nebati, "Ben de çiftçiyim. Ben toprağa dokunduğum zaman hayatı bulurum. Toprağın üzerinde yürüdüğüm zaman canı bulurum. Ben buğdayla sohbet ederim, pamukla hemhal olurum, mısıra şöyle bir bakışta ‘ah ne güzelsin sen’ derim, Rabbim bize nasip etmiş. Ben toprağın suyla buluşması ne demektir, iyi bilirim.” ifadelerini kullandı.

Hemlal anlamı: Birliktelik özelliği göstermek ya da birleşmek