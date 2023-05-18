Sezonun ilk buğdayı hasad edildi. Bakın kaç liradan işlem gördü

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde hasadı yapılan sezonun ilk buğdayı Gaziantep Ticaret Borsası'nda gördü.

Sezonun ilk buğdayı hasad edildi. Bakın kaç liradan işlem gördü

Gaziantep Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde çiftçi Erol Benli tarafından hasadı yapılan sezonun ilk buğdayı Gaziantep'e getirildi.

GTB Hububat-Bakliyat Satış Salonları'nda işlem gören buğday, kilogramı 7 lira 75 kuruştan alıcı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, ilk mahsul buğdayın bereketli ve bol kazançlı bir hasat mevsimine vesile olması temennisinde bulundu.

Çiftçi Benli'yi ilk ürün buğday üretiminden dolayı tebrik eden Alagöz, Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı Çukurova bölgesinde mayıs ayının 25'inden itibaren biçerdöverlerin buğday tarlalarına girmesini beklediklerini ifade etti.

Erken buğday hasadının oluşumunda iklim koşulları, sulama ve erken tarla ekimlerinin önemli rol oynadığını vurgulayan Alagöz, Gaziantep ve ilçelerinde kıraç arazilerde haziran ayının ilk haftasından itibaren, sulu arazilerde ise haziran ayının 25'inden itibaren buğday hasadının başlamasını beklediklerini kaydetti.

Alagöz, şubat ve mart yağışlarının tarım arazilerini olumlu etkilediğini, ilgili kurumlar tarafından yapılan tahminlere göre bu yıl Türkiye'de 19,5-20 milyon ton seviyelerinde buğday rekoltesinin öngörüldüğünü belirtti.(AA)

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