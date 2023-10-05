Naci Görür bir bölgeye işaret etti: Çalışmalar acilen yapılmalı

Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de deprem farkındalığının yetersiz olduğunu ve konunun ciddiye alınmadığını vurguladı. Kendisini insanlara depremi anlatmaya adamış bir bilim insanı olarak deprem gerçeğini anlatma çabasına değindi.

Görür, yer kabuğunun altında hareket eden konveksiyon akımlarının levhaları da hareket ettirdiğini ve bu levha sınırlarında depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

Görür, depremlerin dünyanın iç yapısından kaynaklandığını ve HAARP gemisi, ay, güneş, bulutlar, sıcaklık gibi faktörlerin depremlerle bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Görür, depremlerin kesinlikle durdurulamayacağını ve bu doğal sürecin milyonlarca yıl boyunca devam edeceğini ifade ederek, ülkenin depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Görür, özellikle Doğu Anadolu'nun sıkıştığını ve batıya kaydığını belirtti. Bu bölgenin gerçek bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, deprem yasası ve mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.