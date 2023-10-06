Kahramanmaraş’ta tekrar büyük deprem olacak mı? Naci Görür vatandaşa seslendi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara seslendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kahramanmaraş’ta tekrar büyük deprem olacak mı? Naci Görür vatandaşa seslendi

Editör: Osmancan Erok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından AFAD yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Görür, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku kimi konularda sizi etkiliyor. Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez.

Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez. 6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir.

“KESİN SÖYLEMLER, YORUMLAR BEKLEMEYİN”

Bu faylar Malatya Fayı ve Adana Havzasına sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır. Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin.

Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim.

Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız, sevgiyle.

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