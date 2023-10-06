Prof.Dr.Nacİ Görür: "İstanbul'da kaos yaşanacak on binlerce kişi enkaz altında kalacak"

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremini önceden tahmin eden ve 6 şubat depremi sonrası yorumlarıyla gündemden düşmeyen jeolog Profesör Naci Görür, dünyaca ünlü New York Times gazetesine çarpıcı açıklamalar yaptı.

“ENKAZ ALTINDA KALAN ANNE KIZ BİZİ KURTARIN DİYE BENİ ARADI"

Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat gecesi enkaz altında kalan bir kadının ve kızının kendisini arayıp “Bizi kurtarın” dediğini söyledi. Ancak daha sonra onlara ne olduğunu asla öğrenemediğini söyleyen Görür, “İki saat boyunca ağladım. Jeologlar olarak depremin geldiğini söyleyip yazmaktan yorulduk. Kimse bir şey yapmadı” dedi.

New York Times gazetesi yazdığı yazıda, Naci Görür’ün depremle alakalı önceden yaptığı tahminlerin çıkmasıyla ve yaşanan 6 Şubat depremi sonrası yaptığı uyarılarla Türkiye’deki en ünlü isimlerden biri haline geldiğini, 76 yaşındaki bilim insanının sakin bir emeklilik geçirmek yerine sürekli toplantılara katıldığını yazdı.

“TÜRKİYE’DE BİRÇOK KİŞİ HÜKÜMETE ÜNİVERSİTELERE VE YARDIM KURULUŞLARINA GÜVENMİYOR”

Prof.Dr. Naci Görür, New York Times gazetesine yaptığı konuşmada, Türkiye’de birçok kişinin hükümete, üniversitelere ve yardım kuruluşlarına güvenmediğini aktardı.

“İSTANBUL DEPREME HİÇ HAZIR DEĞİL”

Tüm çabalara karşın Türkiye’de deprem hazırlıklarının çok yetersiz kaldığını kaydeden Görür, özellikle İstanbul konusunda endişeli olduğunu söyleyerek “İstanbul hiç hazır değil. Çöken binalar on binlerce kişiyi enkaz altında bırakacak. Dar yolların kapanmasına ve yardımların aksamasına yol açacak. İstanbul’da büyük kaos yaşanacak” dedi.

“ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN UYARMIŞTIM KİMSE BENİ CİDDİYE ALMADI”

20 yıl önce memleketi Elazığ için de fay hattı uyarısında bulunduğunu söyleyen Profesör, “Beni alkışladılar ama asla ciddiye almadılar. 2020’de yaşanan 6,7 büyüklüğündeki deprem sonrası bana inanmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar deprem hakkında hiçbir şey bilmiyor. Çoğu Allah’tan geldiğine, kaderden kaçılamayacağına inanıyor. Ancak bilim tam zamanı öngöremese de tehdidin nerede olduğunu bilir” diyen Görür, halka evlerini kontrol ettirmeleri ve hükümete baskı yapma çağrısında bulunduğunu ifade etti.