Faylar çöktü ve batıyor. Naci Görür'den kritik uyarı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen bir söyleşiye katılan Naci Görür, deprem dirençli kentlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay İskenderun’da, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ‘İskenderun’un Depremselliği ve Deprem Dirençli İskenderun’ isimli söyleşiye katıldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

13.6 milyon yıl önce Türkiye’de deprem mekanizmalarının oluştuğunu ifade eden Görür, depremlerin engellenemeyeceğini ve deprem dirençli kentlerin inşasının zorunlu olduğunun altını çizdi.

“HER DEPREMDE 50 BİN İNSANI TOPRAĞA VEREMEYİZ”

“Bizim ülkemizde bu faylar 13,6 milyon seneden beri deprem oluşturmaya devam ediyor. Biz depremleri durduramayız, bu mümkün değil çünkü bu mümkün değil. Her depremde de 10 bin ve 50 bin insanı, dün olduğu gibi toprağa veremeyiz.” açıklamasını yapan Görür, bilgili, aydın ve çağdaş toplumların yaptığı gibi depreme dirençli şehirleri oluşturmak zorunda olduğumuzu vurguladı.

İSKENDERUN BATIYOR

6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun sahilindeki çökme sorunu hakkında konuşan Görür, kritik bir uyarıda bulundu. Görür, “İskenderun’da bazı yerler çökmüş ve batıyor. Neden batıyor konusu fayla ilgili bir durumdur. Bin yıl önce Bingöl ilinin Karlıova’dan gelen doğu fayı, yanal hareket ederken İskenderun’daki fay biraz eğiliyor. “ ifadelerini kaydetti ve İskenderun tarafına gelen kıtanın bükülüp eğildiğini ve o kısımda bir duvar oluşturduğunu belirtti.

Görür, “ O kısımda bir duvar ve diklik oluşturuyor. Burada düşey atılım meydana geliyor ve fay niteliği doğuruyor ve batıyor. Bu nedenle de bir bölgenin belli ölçüde gömülmesi ve batması anlamına geliyor. Deniz seviyesinin göreceli olarak işlenmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

'İskenderun’un Depremselliği ve Deprem Dirençli İskenderun’ isimli söyleşiye yer blimci Prof. Dr. Naci Görür ile birlikte İskenderun İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Belen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Gül ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da katıldı.