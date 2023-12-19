Naci Görür o faya dikkat çekti. Gümüşhane 22 saat arayla ikinci kez sallandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün sabaha karşı 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 saat sonra merkez üssü yine Kelkit olan 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

Sarsıntılar Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" ifadelerini kullandı.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."