Naci Görür o faya dikkat çekti. Gümüşhane 22 saat arayla ikinci kez sallandı

Kaynak: Haber Merkezi
Naci Görür o faya dikkat çekti. Gümüşhane 22 saat arayla ikinci kez sallandı
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane’de yaşanan depremlere ilişkin,, “Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün sabaha karşı 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 saat sonra merkez üssü yine Kelkit olan 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu.

Sarsıntılar Kelkit'in yanı sıra Gümüşhane kent merkezi, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" ifadelerini kullandı.

Görür, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."

nn.png

İlgili Haberler
Gümüşhane’de bir deprem daha: Dakikalar sonra Erzincan da sallandı
Son Dakika... Van'da deprem
‘Deprem Tetikte Modu' arttı dikkat
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
İstanbul Depremi sinyal mi veriyor? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan açıkladı
6 Şubat'ın depremzede öğrencileri bu kez Gümüşhane'de depreme yakalandı
Kelkit’te meydana gelen deprem Erzincan’da da hissedildi
Kelkit’te meydana gelen deprem Erzincan’da da hissedildi
Gümüşhane’de art arda yaşanan depremlerden sonra halk kendini sokağa attı
Gümüşhane’de art arda yaşanan depremlerden sonra halk kendini sokağa attı
Son Haberler
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu Dünya
İngiltere'de milletvekillerinden Dışişleri Bakanı Cameron'a ‘ateşkes’ mektubu
Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı Yaşam
Güngören'de Yalova depreminde hasar gören bina boşaltıldı
Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Yaşam
Yolun karşısına geçerken iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı Yaşam
Silahlı gruptan kaçıp markete sığınan 3 kişiyi, iş yeri sahibi kurtardı
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı Bilim
James Webb'ten büyüleyen kare: Uranüs'ün şimdiye kadarki en net fotoğrafı
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı Dünya
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı