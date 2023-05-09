Naci Görür’den seçmenlere büyük sitem: Umursamıyorsunuz yazık

Prof. Dr. Naci Görür, seçmenlere bir sürü vaatte bulunan siyasetçilere depremle ilgili taleplerde bulunmadıkları için sitem etti.

Naci Görür’den seçmenlere büyük sitem: Umursamıyorsunuz yazık

Editör: Bengü Zorlu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Dertleşme” başlığıyla okuyucu ve dinleyicilerine “Depremde ölmek istemiyoruz gibi bir talebiniz yok” diyerek isyan etti.

“UMURSAMIYORUZ YAZIK”

Siyasetçilerin seçim çalışmaları kapsamında bir sürü vaat yaptıklarını söyleyen ünlü deprembilimci, yakın zamanda ülkece bizi derinden sarsan büyük depremlere rağmen vatandaşların siyasilerden deprem güvenliğiyle ilgili taleplerde bulunmamasına şu sözlerle isyan etti: Sevgili takipcilerim, sevgili halkım. Meydanlar dolup dolup taşıyor. Bir siyasetçi gelip bir siyasetçi gidiyor. Dünya kadar vaat yapılıyor. Dikkat ediyorum da meydanları dolduran sizden “Kentimizi deprem dirençli yapmanızı istiyoruz, depremde ölmek istemiyoruz babından bir talebiniz yok. Üçünüz beşiniz bir araya gelip büyük pankartlar açarak siyasetçinin dikkatini çekebilirsiniz. Buna benzer birkaç eylem ülkede dikkat çeker, bir farkındalık oluşturur. Hepimiz korktuğumuzu söylüyoruz ama pek de umursamıyoruz yazık!”

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