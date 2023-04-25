Naci Görür harita paylaşıp uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'da peş peşe gelen depremler sonrası sosyal medya hesabından harita paylaşarak uyardı.

Naci Görür harita paylaşıp uyardı

Muğla'nın Ula ilçesinde art arda yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremler paniğe neden oldu.

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'da peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Görür, "Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde gece ve sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremler, il merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu. Depremlerin ardından
Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken harita paylaşıp uyarıda bulundu.

"MUĞLA FAYINDA DEPREMLER GENELLİKLE DOĞUDAN BATIYA GÖÇ EDİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Muğla’nın Ula çevresinde 4,0-4,1 büyüklükte depremler oluyor. Depremler Gökova Fayı üzerinde ve Muğla-Yatağan Fayına yakın. Muğla fayında depremler genellikle doğudan batıya göç ediyor. Bu bölgede en yakın depremler 2004 (5,4), 2005 (5,2) ve 2017 (6,6) oldu”

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