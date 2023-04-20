Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 01.44'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ENDİŞEYE MAHAL YOK"

Depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) içinde kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabileceğini aktaran Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok."