Naci Görür dün uyardı bugün deprem oldu

Dün Naci Görür açıklamalar yaparak bazı illeri uyarmıştı. Uyardığı iller arasında olan Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bugün sabaha karşı deprem meydana geldi.

Naci Görür dün uyardı bugün deprem oldu

Editör: Osmancan Erok

Kahramanmaraş'ta saat 04.55'te bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yerin 7 km altında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü ilk başta 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.6 olarak revize etti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Dün bazı illeri uyaran yer bilimci Naci görür hemen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar. K. Maraş, Göksun yöresinde 4,9 deprem oldu. Dün bu yöreyi uyarmıştık ama fayın adını Göksun diyeceğimize yanlışlıkla Sorgun demişiz, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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DÜN UYARMIŞTI

Görür şunları demişti:

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum, ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı, ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."

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