Nagehan Alçı'nın "Müthiş zeki" dediği Rasim Ozan Kütahyalı aslan kostümüyle canlı yayına çıktı

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutlayan Rasim Ozan Kütahyalı televizyonda yayınlanan Beyaz Futbol programına aslan kostümü ile çıktı.

Nagehan Alçı'nın "Müthiş zeki" dediği Rasim Ozan Kütahyalı aslan kostümüyle canlı yayına çıktı

Editör: Ufuk Cingöz

Fanatik Galatasaraylı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bu kez de canlı yayında giydiği kostümle gündem oldu.

Rasim Ozan'ın aslan kostümü ile Beyaz TV'deki spor programına katılması renkli görüntüleri ortaya çıkardı.

Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdulkerim Durmaz stüdyoya kostümle giren Rasim Ozan'ı görünce kahkahalara boğuldu.

Ahmet Çakar'ın Rasim Ozan'ın yeleleriyle oynadığı anlar ise sosyal medyada en çok ilgi gören anlar oldu.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Rasim Ozan Kütahyalı, geçen yıl Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olduğu gün Beyaz Futbol yayınına Fenerbahçe forması ile çıkarak Fenerbahçe marşı söylemişti ve yine gündem olmuştu..

"MÜTHİŞ ZEKİDİR"

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın "İsteseydim İstanbul ve Ankara’yı CHP alamazdı" açıklaması için, "Çok orijinal çıkışları olabiliyor ama müthiş bir zeka ve entelektüel birikime sahip" yorumunda bulunmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

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