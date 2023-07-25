Nagehan Alçı'dan boşanma iddialarına dair ilk açıklama

Eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanmak için 40 milyon TL tazminat talep ettiği iddia edilen Nagehan Alçı konuştu.

Nagehan Alçı'dan boşanma iddialarına dair ilk açıklama

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Alçı, 40 milyon lira tazminat, 60 bin lira da nafaka istedi Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

2010 yılında evlenen ikiz çocukları bulunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve yorumcu yazar Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Nagehan Alçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde bulundu.

DİLEKÇE SUNULMASI GEREKİYOR

Nagehan Alçı boşanma iddialarını yanıtladı. 10Haber'in iddiaları sormak için ulaştığı Nagehan Alçı, olayı reddetmezken "Konuşmak istemiyorum" dedi.

İstanbul’da bir aile mahkemesine verilen dilekçeyle başlayan davada bundan sonra Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatları aracılığıyla bir dilekçe sunması gerekiyor.

Sunulan bu dilekçeye göre hakim tarafları maddi konularda anlaşmaları için avukatları aracılığıyla birbirleriyle müzakereye davet edebilir.

Bu müzakere olmazsa boşanma olup olmayacağına ve hangi şartlarda olacağına mahkeme kendisi karar vermek zorunda da kalabilir.

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