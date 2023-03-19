19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi

Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi

Malatya'da, bu akşam saatlerinde 29 yaşındaki genç, karaciğer nakli olmak için sıra beklediği hastane otelinde ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 01:08
Takip Et

Nakil için sıra beklediği hastanenin otelinde ölü bulundu

Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi
+
Aa
-

(İHA)- Olay, 20.30 sıralarında İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan hastane otelinde meydana geldi.

İddiaya göre, karaciğer nakli olmak için hastane otelinde sıra bekleyen yabancı uyruklu 29 yaşındaki Samir E.’den bir süre haber alamayan yakınları şahsın kaldığı odaya girdiğinde Samir E.’yi banyo da hareketsiz bir halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir süre sonra karaciğer nakli olmayı beklerken hastane otelinde hayatını kaybeden Samir E.’nin cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
1
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
2
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
3
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
4
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Ahmet Çakar şampiyonluk yarışına operasyon çeken iki ismi açıkladı
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
5
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
6
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
7
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿İstanbul’un 39 ilçesinde huzur uygulaması
﻿İstanbul’un 39 ilçesinde huzur uygulaması
﻿İstanbul’un 39 ilçesinde huzur uygulaması
﻿İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
﻿Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi
﻿Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi
﻿Karaciğer nakli için sıra bekliyordu. Acı haber geldi
﻿Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı
﻿Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı
﻿Ankara'da sağanak: Bazı evlerin alt katlarını su bastı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.