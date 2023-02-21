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Namazda Ayetel Kürsi okunur mu? Ayetel Kürsi faziletleri neler?

Namaz kılarken sırasıyla okunması gereken sureler vardır. Kuran-ı Kerim’de yer alan en önemli ayetlerden biri olan Ayetel Kürsi’nin namazda okunabilir mi araştırılıyor. Peki, namazda Ayetel Kürsi okunur mu? Ayetel Kürsi faziletleri neler?

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 19:19
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Namazda Ayetel Kürsi okunur mu? Ayetel Kürsi faziletleri neler?

Namazda Ayetel Kürsi okunur mu? Ayetel Kürsi faziletleri neler?
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Ayetel Kürsi her zaman okunabilecek Kuran-ı Kerim’de yer alan en önemli dualardan biridir. Ayetel Kürsi’nin nerede ve ne zaman okunması gerektiği araştırılıyor. Peki, namazda Ayetel Kürsi okunur mu? Ayetel Kürsi faziletleri neler?

NAMAZDA AYETEL KÜRSİ OKUNUR MU?

Ayetel Kürsi, farz olan namazlar esnasında ve namazlardan sonra okunabilen bir ayettir. Bu bağlamda, bazı hadisi şeriflerde Ayetel Kürsi’nin farz namazdan sonra okunması menduptur.

Namaza başlanıldığında ilk önce Besmele ile Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele ile Fatiha Suresi okunur. Fatiha’dan sonra da zammı sure okunur. Bu zammı sure 4 rekâtlı farzların son iki rekâtı hariç bütün rekâtlarda okunur. Sünnetlerin ve iki rekâtlı farzların ve vitir namazının bütün raketlerinde zammı sure okunur ve okunması da vaciptir.

AYETEL KÜRSİ NE ZAMAN OKUNUR?

Ayetel Kürsi’nin, gün içerisindeki herhangi bir vakitte okunması mümkündür. Bu bağlamda, namaz sırasında ya da başka bir vakitte bu ayeti kerime okunabilmektedir. Normal zamanlarda okunduğunda genellikle korkulardan emin olmak ve dua amacıyla bu ayete başvurulduğu bilinir.

AYETEL KÜRSİ FAZİLETLERİ NELER?

1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyumasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.v.) "Yatağına yatınca Ayetel Kürsi'yi oku, devamlı olarak Allah'tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır" diye buyurmuştur.

2- Ayetel Kürsi kişinin istediği her vakitte okuyabileceği, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur.

3- Allah (C.C)'nin en büyük sıfatlarını barındıran bu dua, O'nun zikriyle bin bir sevaba vesile olur ve Yüce Yaradan'ın rızasını kazandırır.

4- Bu duayı sıkça tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren bir Müslüman edindiği sevaplar aracılığıyla cennetlik kullar arasına girer. Günahların affına vesile olan Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtuluşun en büyük anahtarlarındandır.

5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın şerrinden ve onun yolundan giden kötü niyetlilerin eylemlerinden muhafaza kılar. Kişinin çevresindeki kötü niyetli kimselerden, cin ve şeytan gibi kötücül varlıkların vereceği huzursuzluktan emin olmasını ve uzak olmasını sağlar.

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