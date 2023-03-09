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Başörtülü kadından sokak röportajında flaş sözler: Bir sürü imam var birini cumhurbaşkanı yapalım o zaman

Sokak röportajında konuşan kadın, siyasiler için namaz vurgusu yapanlara, ders gibi yanıtlar verdi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 22:40
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Bir sürü imam var birini cumhurbaşkanı yapalım o zaman. Başörtülü kadından sokak röportajında flaş sözler

Başörtülü kadından sokak röportajında flaş sözler: Bir sürü imam var birini cumhurbaşkanı yapalım o zaman
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Son zamanlarda yandaşlara tarafından, siyasilerin dindarlığını vurgulamak için "Alnı secdeye değen" ifadeleri sıklıkla kullanılmaya başlanmışken, bir sokak röportajında başörtülü bir vatandaş adeta ders gibi konuştu.

Sokak röportajında konuşan vatandaş, "Abdeste namaza bakmıyor bu iş, kalbe bakıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekran başında 2 rekat namaz kılanın iyi bir insan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer bu yöntemse; bir sürü imam, şıh var. O zaman alalım onlardan birini, oturtalım Cumhurbaşkanlığı koltuğuna"

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