Napoli şehri yanıyordu. Taraftar 33 yıl sonra gelen kupa için çıldırdı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

İtalya Serie A’nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese’yle 1-1 berabere kalınca ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.

KOCA BİR ŞEHİR UYUMADI

Napoli taraftarları deplasmanda Udinese ile oynadıkları maçı Diego Armando Maradona Stadyumu’nda kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlediler.

Taraftarların birlikte izlediği karşılaşmada, 5 Euro olarak belirlenen biletler çıktığı gibi tükendi.

Deplasmanda oynanan maçı Diego Armando Maradona Stadyumu’ndaki dev ekranlardan izleyen Napoli taraftarları, 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini coşkuyla kutladı.

Gece boyunca şampiyonluğu çılgınlar gibi kutlayan taraftarlar attıkları havai fişeklerle Napoli'yi adeta yaktı.