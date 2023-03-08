8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm

Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm

Napoli'nin stoperi Kim Min-Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 20:10
Takip Et

Napoli stoperi Min-Jae'den flaş açıklamalar

Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
+
Aa
-

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye katılan ve gösterdiği performansla adeta Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Kim Min-Jae, bu sezon başında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de de performansını arşa çıkaran ve İtalya Liginde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Napoli'nin en önemli yapı taşlarından biri haline geldi. Güney Koreli stoper, İtalyan basınında açıklamalarda bulundu.

Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmayı çok istiyorum. Napoli uzun zamandır bunu başaramıyor. Ama şimdi iyi oynuyoruz. Zaferler için çok açgözlüyüm." dedi.

Sosyal medyada dolananan dans videosu ile ilgili konuşan Kim, "Herkes Gangnam Style'ı biliyor. Bu dansı yapmak için eğitim almama gerek yok. Sadece bir kez yaptım ama bu beni çok utandırıyor. Videoyu izleyemiyorum." açıklamasını yaptı.

Yıldız stoper, "En önemli şey hocanızın nasıl bir futbol istediğidir. Önce hedefinizi belirlemelisiniz. Bundan sonra takıma entegre olmak ve uyum sağlamak kolaydır. Sanırım ben uyum sağladım." diye konuştu.

Başarılı olmak istediğini söylen başarılı stoper, "Biri bir defans oyuncusu düşündüğünde ilk akla gelen isim olmak istiyorum. Ancak bu şekilde Kim min-Jae'nin adı hatırlanabilir. Bunun için çalışıyorum ve başarılı olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gol atmaktansa gol yememenin daha önemli olduğunu söyleyen Kim, "Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim. Ben bir defans oyuncusuyum. Gol attığım zaman tabii ki gurur duyuyorum ama hedefim her zaman maçı gol yemeden tamamlamaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
2
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
3
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
4
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
5
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Haluk Levent'in müthiş klibi ortaya çıktı. Şarkının sözleriyle herkesi tokatlamış. Haluk Levent düşmanları sabaha kadar uyuyamayacak
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
6
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
7
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿400 bin TL’nin altında sadece üç tane sıfır araç kaldı. Otomobil alacaklar dikkat
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿ABD'de dış ticaret açığı ocakta arttı
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
﻿Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde deprem konulu sunuma katıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.