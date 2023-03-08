﻿Kim Min-Jae: Zaferler için çok açgözlüyüm

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye katılan ve gösterdiği performansla adeta Avrupa kulüplerinin iştahını kabartan Kim Min-Jae, bu sezon başında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de de performansını arşa çıkaran ve İtalya Liginde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Napoli'nin en önemli yapı taşlarından biri haline geldi. Güney Koreli stoper, İtalyan basınında açıklamalarda bulundu.



Kim Min-Jae yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmayı çok istiyorum. Napoli uzun zamandır bunu başaramıyor. Ama şimdi iyi oynuyoruz. Zaferler için çok açgözlüyüm." dedi.



Sosyal medyada dolananan dans videosu ile ilgili konuşan Kim, "Herkes Gangnam Style'ı biliyor. Bu dansı yapmak için eğitim almama gerek yok. Sadece bir kez yaptım ama bu beni çok utandırıyor. Videoyu izleyemiyorum." açıklamasını yaptı.



Yıldız stoper, "En önemli şey hocanızın nasıl bir futbol istediğidir. Önce hedefinizi belirlemelisiniz. Bundan sonra takıma entegre olmak ve uyum sağlamak kolaydır. Sanırım ben uyum sağladım." diye konuştu.

Başarılı olmak istediğini söylen başarılı stoper, "Biri bir defans oyuncusu düşündüğünde ilk akla gelen isim olmak istiyorum. Ancak bu şekilde Kim min-Jae'nin adı hatırlanabilir. Bunun için çalışıyorum ve başarılı olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.



Gol atmaktansa gol yememenin daha önemli olduğunu söyleyen Kim, "Gol atmaktansa gol yememeyi tercih ederim. Ben bir defans oyuncusuyum. Gol attığım zaman tabii ki gurur duyuyorum ama hedefim her zaman maçı gol yemeden tamamlamaktır." diyerek sözlerini noktaladı.