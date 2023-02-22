Napoli Almanya'da Frankfurt'u rahat yendi

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Frankfurt, evinde Napoli'yi ağırladı.

Napoli, mücadeleye top çevirerek başlarken, Frankfurt geride bekleyerek başladı.

İlerleyen dakikalarda Frankfurt, maça ortak olmayı başardı ve geliştirdiği tehlikeli ataklarla gol aradı.

Ancak Napoli daha ağır bastı ve oyunun kontrolünü eline aldığı gibi rakibe oyun oynatmadı.

NAPOLI PENALTI KAÇIRDI

34. dakikada Osimhen'in yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Kvaratskhelia, vuruşunu yaptı ancak tecrübeli kaleci Trapp, gole izin vermedi.

OSIMHEN BAŞKA BİR SEVİYE

Napoli, maskeli golcüsü Osimhen ile öne geçti. Ancak golde bir pay da ortayı yapan Lozano'ya çıkarmak lazım. Gerçekten enfes bir pas yolladı içeriye.

Osimhen'e sadece dokunmak kaldı.

Bu golle birlikte Nijeryalı golcünün bu sezon toplam golü 19 oldu.

FRANKFURT'A İZİN YOK

Napoli, ikinci yarının başlamasıyla birlikte oyunun kontrolünü elinde sürdürmeye devam etti. Frankfurt'a oynama şansı tanımadı.

MUANI'NİN SERT MÜDAHELESİ PAHALIYA PATLADI

Alman ekibinde Kolo Muani, 58. dakikada yaptığı sert müdahele sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Muani, topu almak isteyen Anguissa'nın ayağına basınca kırmızı kartla oyundan atıldı. Frankfurt, gol noktasında eksik kaldı.

NAPOLI'DEN TAM BİR TAKIM OYUNU

Napoli, Frankfurt deplasmanında hazırlanış itibariyle mükemmel bir gol attı.

Kvara'nın muazzam topuk pasında kaptan Lorenzo, düzgün bir vuruşla 65. dakikada ağları sarstı.

Bu golden sonra Napoli de artık yavaşladı. Tempoyu düşürdü.

İTALYA'YA AVANTAJLI DÖNÜYOR

Mücadele 2-0'lık Napoli üstünlüğü ile tamamlandı. İtalya'da oynanacak maç öncesi avantajı kaptı.

Napoli'nin bu skor sonrası İtalya'da turu vereceğini düşünmüyorum.

Frankfurt pozisyonlarda buldu, iyi çabaladı ancak formda Napoli karşısında istediğini yapamadı.

Rövanş maçı 15 Mart'ta İtalya'da oynanacak.