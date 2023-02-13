Eljif Elmas attığı golü Türkiye'ye adadı. Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Napoli'nin dün Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevincinde elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını gösterdi.

2017-2019 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Instagram hesabından paylaştığı mesajında da "Ülkem" dediği Türkiye'ye dayanışmasını ifade etti.

Elmas, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayraklarıyla Türkçe paylaştığı gönderisinde, "Ülkem'deki meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.