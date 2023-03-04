Fenerbahçeliler bile Napoli'yi kurtaramadı

Bu gece izlediğim Seri A Ligi karşılaşmasında Napoli’nin lider olduğunu bilmesem, özellikle ilk yarı görüntüsü için, sanırım Türkiye Süper Ligi orta sıralarında mücadele eden takımlardan biri derdim.

‘Maviler’ diye tanınan Seri A’nın 65 puanla lideri Napoli, 25 nci haftaya en yakın rakipleri inter ve Milan’a 18, bu hafta konuk ettiği Lazio’ya 20 puan farkın keyfini yaşadığı bu geceki oyun mantalitesinden belli oldu.

Napoli Bana, geçen sezon rakiplerine aynı puan farkını atan Trabzonspor’u hatırlattı. Sanıyorum akıbeti Bordo Mavililer gibi olacak. Her geçen hafta puan kaybetmeye başlayacak ama lig sonunda yine ipi göğüsleyip şampiyon olacak.

Kendi sahasında Armando Maradona Stadyumu’nun dolu tribünleri önünde misafir ettiği ligin 4 ncü sırasındaki Lazio ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için zirve grubundan ayrılamaya niyeti ’yok’ gibi oynadı bu gece.

Luciano Spaletti’nin, açık ara liderliğin keyfini adeta sahadaki görüntüsüyle yaşayan Napoli’sinin, ne yazık ki ilk 45 dakikada net bir gol pozisyonu bile yoktu.

Lobotka’nın ceza alanı dışından, Lazio kalesine bir şutunu hatırlıyorum o kadar!

Laziolu Alberto’nun serbest atışını ise kale içindeki gol çizgisinin üzerinde, kafa ile son anda Di Loreno uzaklaştıramasaydı. Napoli ilk yarı sonunda soyunma odasına mağlup giderdi.

Son hafta Empoli’yi deplasmanda 2-0 yenen Maviler’de; Gürcü Kvaratskhelia için, bu maçı izlemeye Tiflis’den kalkan Gürcü futbol severlerle dolu bir uçak inmiş Napoli’ye.

19 kez Gürcistan A Milli Takım formasını giyerken 10 gole imza atan 1.83’lük sol açık, bu 90 dakika kendisini memleketten izlemeye gelenlere, çok varyete yapamadı dersem yeridir!

İlk yarıda sıradan bir Seri A Ligi maçı izlerken, oyuna ikinci 45 dakikada hareket geldi. Rakip kaleye inmeye başlayan ligin beyi! Bu ligde 19 golle gol krallığı yarışının ilk sırasında olan Nijeryalı santrafor Osimhan’a, SS Lazio’nun; Kartalların defansı çoğu pozisyonda ‘peş’ bile yaptırmadı!

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Eski Fenerbahçeli Min Jae Kim’in, lider takımın defansında yere sağlam bastığını gözlemlerken, Rrahmani ile rakip Kartalların hücum bloğunu zaman zaman iyi kapattı.

Ama 67 nci dakikaya girildiğinde Maurizio Sarri’nin öğrencileri, deplasmanda bu yarıda yakaladıkları bir kontra atakta, Vecino’nun golüyle 1-0 öne geçmeleri beni hiç şaşırtmadı. Dedim ya; son 13 haftaya girildiğinde ‘Napoli artık cepten yiyecek.’

Ev sahibinde; Maç öncesi Mariorui cezalı, Raspadori ise sakattı. Konuk ekipte ise sadece Casale cezalı idi.

Son maçında kendi sahasında Sampdoria’yı 1-0 yenen başkent Roma’nın ekibi; ikinci 45 dakikada oyunu birazda olsa kendi yarı alanında kabul etmesi, bir taktik gereği miydi? Yoksa çıkamadılar mı? Orası biraz soru işareti!

Yalnız gerçek olan; golü yiyen Maradona’nın eski takımı Mavililer, baskıyı her geçen dakika artırdı. Lozano bu dakikalarda yerini eski Fenerbahçeli Eljif Elmas’a bıraktı. Elmas, oyuna hareket getirdi. Geç uyanan Napoli! Soğuk duşun ardından son 20 dakika kendine geldi. Lig lideri gibi oynamaya başladı.

SS Lazio takımının oyuncu kadrosunun iki katı değerinde olan Napoli, dalga dalga gelmeye başladıysa da Lazio kalesinde Kaleci Provedel, iyi yer tuttu.

Orta hakemliğini Luca Pairetto’nun yaptığı bu 90 dakikanın son anında, Kartallar kazandıkları bir serbest atışta 2 nci golden oldu. Milinkovic Savic’in topu, üst direğin köşesinde patladı.

Napoli’nin teknik adamı Spaletti’nin ikinci yarıda 4 oyuncu değişmesi de fayda etmedi.

Rehavetin bedelini 18 puanlık farkı, kendi evinde 15 puana indirerek ödedi.