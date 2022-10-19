Bugüne kadar çöpe attığınız için üzüleceksiniz. Cildi yeniliyor. Eklem ve kas ağrılarını kesiyor

Yenilen meyvelerin kabuklarını soyduktan sonra çöpe atıyoruz. Ancak bu konuda yanlış yapıyor olabiliriz. Bazı meyveler var ki kabukları şifa dağıtıyor. Bunlar birisi olan nar kabuğunun faydaları dikkat çekti.

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

-Eklemlerde ve kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasında yardımcıdır

-Cildi yeniler. Işıltı kazanmasına yardımcı olur.

-Nar kabuğu yüksek oranda C vitamini içerir. C vitamini eksikliği birçok hastalığa neden olabilir. Bu nedenle özellikle kış aylarında yaşanan grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi hastalıklarda tedavi edici özelliktedir.

-Birçok diş macununun içerisinde de ekstresi bulunur. Diş sağlığına da oldukça faydası olduğu bilinen kabuğun, kemikleri ve dişleri güçlendirdiği bilinir.

-İçerisinde yüksek oranda bulunan antioksidan kolesterolün düzenlenmesini sağlar.

-Antioksidan vücudun toksinlerden arınmasına da yardımcı olur.

-Bir diğer faydası ise en çok sorulan sorulardan biridir: Nar kabuğu ishale iyi gelir mi? Evet ishale iyi gelir.

-Kaynatılmış suda 10 dakika demlenerek içilen su hem ishali tedavi eder hem de enfeksiyona sebep olan bağırsaktaki bakterilerin üzerinde etki sağlar.

-Nar kabuğu hemoroid tedavisinde de kullanılır. Yapılan bazı araştırmalara göre nar kabuğunun kansere karşı da önleyici özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle cilt kanserine karşı etkilidir. Bu nedenle nar kabuğunun cilde faydaları da oldukça çoktur.

-Cildin yenilenmesini sağlarken aynı zamanda güneş ışınları gibi zararlı dış etkenlere karşı da korur. Nar kabuğu doğal beslenmeye ve bitkilere önem veren Hindistan gibi ülkelerde ecza dolaplarında yer alır.

-Şeker ve kalp hastalığına da iyi gelir.

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Nar kabuğu çayı için birçok farklı tarif bulunur. Damak zevkinize göre farklı çeşitlerini yapabileceğiniz çayın hazırlanışı oldukça kolaydır:

Bir fincan çay için 100 gram kaynamış suya 2 gram nar kabuğu atılır ve 15 dakika dinlenmeye bırakılır. Sürenin bitiminde çayınızı afiyetle içebilirsiniz.

Daha etkili ve farklı bir çay denemek isterseniz, kurutulmuş kabukları yarım saat kaynamış suda bekletebilir ve daha sonra içerisine 1 kaşık kimyon tohumu, yarım bardak kefir ve bir tutam kaya tuzu ekleyebilirsiniz.

Homojen bir kıvam almasını içinse bir araya karıştırdığınız malzemeleri rondodan geçirerek tüketebilirsiniz. Bu karışımı günde 2 kereden fazla tüketmeniz önerilmez. Siz yine de tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Nar kabuğunu başka çaylarla bir arada da deneyebilirsiniz. Sakinleştirici ve dinlendirici bir çay istiyorsanız, içerisine papatya ve melisa bitkisi de ekleyebilirsiniz. Eğer damak tadınız alışık olduğu tatların dışına çıkamıyorsa her gün tükettiğiniz siyah çayın içerisinde aroma vermesi için kullanabilirsiniz.

Diyet programlarında ise diyetisyeniniz tavsiye ederse yeşil çay ile beraber içebilirsiniz.

NAR KABUĞU NASIL KURUTULUR?

Nar Kabuğu kurutma işlemi farklı yöntemlerle yapılabilir.

En çok tercih edilen güneşte kurutmaktır:

İç tanelerinden ayırdığınız narların kabuğunu küçük parçalara bölün ve güneş gören bir yere bir tepsi ya da havlu üzerine serin.

Kurumaya başlayan kabukları ara ara kontrol edin.

Herhangi bir küflenme veya çürüme olan bölge varsa onları ayıklayın.

Daha sonra tamamen kurumuş olan kabukları hava geçirmez bir kavanozda ya da saklama kabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Bir diğer kurutma işlemi ise turbo fırın içerisinde kurutmaktır:

Bu yöntem uygulanırken mutlaka kabukların nemden arınmış olması gerekir.

Peçete ya da havlu yardımıyla iyice kuruduğundan emin olduğunuz kabukları, yine küçük parçalara böldüğünüz kabukları fırın tepsisine yerleştirebilirsiniz.

150-175 arası sıcaklıkta birbirine temas etmeyecek şekilde yerleştirdiğiniz kabukları fırınınızın fanını da açarak kuruyana kadar bekletin.

Bu işlem tahmin ettiğinizden daha uzun sürebilir; çünkü amaç pişirmek değil turbo özelliği ile aslında hafif ısıyla kurutmaktır.

Eğer güneş için yazı beklemek ve fırında kurutmak için uğraşmak istemezseniz, kışın gölge ve kuru yere sererek yine narın kabuklarını kurutabilirsiniz.