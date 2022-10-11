Her gün bir avuç yemek mide ağrılarını gideriyor tıkanıklıkları açıyor. İbn-i Sina şifa kaynağını yıllar önce önermiş

İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri aradan yıllar geçmesine rağmen büyük beğeni topladı. Kitabında hastalıklar için doğal gıdaların şifalarını sık sık yazan İbn-i Sina birçok sağlık sorununa çözüm buluyor.

‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında beyaz leblebinin faydalarından bahseden İbn-i Sina'nın önerilerine göre beyaz leblebi çeşitli dertlere deva oluyor.

BEYAZ LEBLENİN FAYDALARI

- Beyaz leblebi midedeki fazla asidi alır ve mide suyunu emer. Bunun yanında reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve mide ağrılarını hafifletir. Bağırsakları çalıştırarak böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.

- Damar sertliği ve tıkanıklığına iyi gelen beyaz leblebi aynı zamanda diş eti sorunlarına ve ağız yaralarına iyi gelmektedir.

- Kalori oranı oldukça düşük olan beyaz leblebi, diyet yaparken zayıflamaya yardımcı olur. Ani açlık hissini bastırarak yeme isteğini azaltır.

-Düşük kalori oranı ile birlikte içinde çok az yağ bulunan beyaz leblebideki yağlar vücut için oldukça yararlıdır. Beyaz leblebinin içindeki bu yağlar kilo yapmaz, aksine vücuttaki diğer yağları çalıştırarak yağların yakılmasına yardımcı olur.

- Beyaz leblebi midedeki fazla asidi alır ve mide suyunu emer. Bunun yanında reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve mide ağrılarını hafifletir. Bağırsakları çalıştırarak böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.

-Damar sertliği ve tıkanıklığına iyi gelen beyaz leblebi aynı zamanda diş eti sorunlarına ve ağız yaralarına iyi gelmektedir.

-Beyaz leblebi, hamilelik döneminde mide bulantısına iyi gelir. Bunun yanında çocuk emziren kadınlarda anne sütünü arttırdığı bilinmektedir.

BEYAZ LEBLEBİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Beyaz leblebi fazla tüketildiğinde mide sağlığı için zararlıdır. Özellikle hassas bünyeli kişilerde kramp ve hazımsızlık gibi mide rahatsızlıklarına neden olur. Bunun yanında yüksek miktarda lif içeren beyaz leblebi, aşırı tüketimde bağırsaklarda gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle sindirim sistemi rahatsızlığı olan kişilerin leblebi tüketimine dikkat etmesi gerekir. Bunun yanında titanyum dioksit kullanılan beyaz leblebiler de kullanılan bu katkı maddelerinin kansere neden olduğu bilinmektedir.

BEYAZ LEBLEBİ EVDE NASIL SAKLANIR?

Tazeyken daha lezzetli olan beyaz leblebi, evde saklanmak istediğinde doğru yöntemler ile saklanmalıdır. Fındık, ceviz ve badem gibi açıkta kaldığında kısa sürede tazeliğini kaybeden beyaz leblebi, buzdolabında veya kavanozda saklanabilir. Kısa süre içinde tüketilecek ise hava almayacak şekilde kavanozun içinde saklanması gerekir. Fakat uzun süre saklanacak ise tazeliğini koruması için buzdolabında veya poşete konarak buzlukta saklanabilir. Özellikte buzlukta saklanan leblebi tazeliğini ve lezzetini aylarca koruyabilir.