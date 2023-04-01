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Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler

Uzmanlar spor yaptıktan sonra ortaya çıkan kas ağrılarının oldukça normal olduğunu vurgulayarak bu ağrılara çözüm önerilerini sıraladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:40
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Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler

Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
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Türkiye'de yer alan habere göre; Beslenme ve uyku düzenine gösterilen özenin mutlaka egzersizlere de gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, düzenli olarak spor yapan kişilerin bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu belirtti. Bu nedeniyle çok ağır hareketler yapılmasına gerek duyulmadan, gün içerisinde yapılacak olan çok basit hareketler ile dahi mutlaka hareket edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, spor yaptıktan sonra ortaya çıkan kas ağrılarının da oldukça normal olduğunun altı çizildi.

SPOR SONRASI KAS AĞRILARI İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bazı durumlarda kas ağrıları şiddetlenebilir. Çoğu zaman aşırı zorlanmadan kaynaklanan bu durum, bir sonraki günde tekrar egzersiz rutinine dönülmesini zorlaştırabilir. Bu kapsamda ağrıların hızla giderilebilmesi için çeşitli yöntemler bulunur.

Uzmanlar, ilgili tedavi yöntemlerini şu şekilde açıklandı:

-Masaj yapın.

-Sıcak bir duş alın.

-Esneme hareketlerini periyotlar halinde tekrar edin.

-15- 20 dakika boyunca soğuk kompres uygulayın.

-Ağır çok şiddetliyse doktor kontrolünde anti- inflamatuar ilaçlar kullanın.

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