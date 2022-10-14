Şifa kaynağını okuyunca bir daha çöpe atmayacaksınız. Adeta hayat iksiri gibi

Mynet’te yer alan habere göre; Uzmanlar bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek vücudun direncini sağlamlaştırmak için turunçgilleri tüketmenin önemini vurgulaması dikkat çekti. Lakin turunçgilin faydaları sadece içeriği ile değil kabuklarıyla da etkili sonuçlar sağladığı vurgulandı. Üstelik bu kabuklar sadece sağlık için değil böceklerden uzak durmak ve evin kokusunu güzelleştirmek için de kullanıldığı biliniyor. Özellikle limon kabuğunun kesinlikle atılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Turunçgiller yüksek C vitamini ve antioksidan özellikleriyle bizi birçok hastalıktan koruyan meyveler arasında üst sırada bulunmasıyla biliniyor.

LİMON KABUĞU NASIL KULLANILIR?

Limon kabuğu iki farklı şekilde tüketilebilir. Bu yöntemlerden ilki çay ya da bitkisel çaylarınızın içine limon kabuğu atarak limon kabuğu tüketilmesidir. Bir diğer yöntem ise limon kabuğu rendesinin yiyeceklere ilave edilmesidir.

LİMON KABUĞUNUN FAYDALAR

-Kanser riskini azaltır

Limon kabuğu, içerisindeki limonen ve salvestrol Q10 sayesinde kanserli hücrelerle savaşmaya yardım ediyor.

-Karaciğer yağlanmasını azaltır

Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

-Bağırsakları korur kabızlığı önler

Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

-Hücre hasarını önler

İçerisindeki yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerde hasar oluşturan serbest radikalleri etkisiz hale getiriyor.

-Diş etlerini güçlendirir

Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini, bu vitamininin eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor.

-Damar sağlığını korur

Limon kabuğunda bulunan flavonoidlerden olan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısı korunuyor. Yüksek C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını da azaltıyor.