Nar uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor. Her gün bir porsiyon nar tüketilmesi kırışıklıklardan kan şekerini dengelemeye kadar pek çok konuda nar fayda sağlıyor. Peki, Nar neye iyi gelir? Nar’ın faydaları neler?

Uzmanlar sağlığımız üzerindeki etkilerinden faydalanmak için her gün bir porsiyon nar tanelerini çekirdekleriyle birlikte tüketebileceğimizi söylüyor.

NAR EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Yüksek antioksidan içeriğiyle nar vücutta kronik inflamasyonu önleyebiliyor ve vücuttaki iltihabın azalmasına destek veriyor. Bu etkileri sayesinde nar tüketimi eklem ağrılarının hafiflemesine ve artrit gibi eklem hastalıklarının tedavisine katkı sağlıyor.

NAR DAMARLARI KORUYOR

Yapılan çalışmalara göre; antioksidan kapasitesi yüksek olan nar suyu LDL (kötü huylu) kolesterolü düşürebiliyor ve trombosit aktivasyonunu azaltarak aterosklerozun (damar sertliği) önlenmesine yardımcı oluyor.

CİLTTE KIRIŞIKLARI GECİKTİREBİLİYOR

Yaş ilerledikçe vücutta antioksidan üretimi yavaşlıyor. Vücutta antioksidanın azalması da ciltte kırışıklıklara ve hızlı yaşlanmaya sebep oluyor.

Nar içerdiği zengin antioksidanlar sayesinde ciltte kırışık oluşumunu geciktirerek yaşlanmanın etkilerini azaltıyor. Narın çekirdeğinde bulunan punisik asit de (omega 3 yağ asidi) cildin nem kaybının azalmasına yardımcı olarak yaşlanmanın etkisini yavaşlatıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Posa, kan şekerini düzenlemeye destek olan önemli etkenlerden biri. Nar çekirdeği içerdiği zengin lif sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor.

TÜMÖRE KARŞI ETKİLİ OLABİLİYOR

Narın içerdiği zengin antioksidanlar vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Kansere karşı koruyucu etki gösteriyor ve oluşan kanser hücrelerinin çoğalmasının önlenmesine destek veriyor. Özellikle nar suyu tüketiminin prostat ve kolon kanserini önleyici etkileri olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.

NAR HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Narın içeriğindeki antioksidan bileşenlerin ve özellikle çekirdeğinde bulunan esansiyel bir yağ asidi olan punisik asidin hafızayı güçlendirmek gibi önemli bir işlevi var. Bu etkisi nedeniyle narın Alzheimer tedavisinde önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

KABIZLIĞA İYİ GELİYOR

Lif oranı oldukça yüksek olan nar kabızlığa iyi geliyor. Sadece narı yemek değil, nar suyu içmek de kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine yardımcı oluyor.