'Narin' cinayetinde 22 şüpheli hakimliğe sevk edildi

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 8 Eylül tarihinde cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 22 kişinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Adli Tıp Narin'in ön otopsi raporunu açıkladı

22 ŞAHIS GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Narin’in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Narin’in annesinin ifadesi ortaya çıktı

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER

Jandarma ekiplerindeki sorguları tamamlanan şüpheli kişiler bu sabah saat 06.00’da Diyarbakır Adliyesi’ne getirilmişti. Yaklaşık 12 saat süren savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.