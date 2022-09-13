Ay'a gidecek olan roket tamir edildi

NASA’nın Artemis 1 görevi kapsamında fırlatacağı Space Launch System (SLS) roketinin fırlatılması, iki kez, yakıt sızıntısı nedeniyle iptal olmuştu. Ekipler yaptıkları çalışmalar doğrultusunda sıvı hidrojen yakıt tanklarının arasındaki arabirim bağlantılarını değiştirdi. Rokete yakıt yükleneceğini ve bu tamiratın işe yarayıp yaramadığının kontrol edileceği ifade edildi.

Onarım çalışması, 32 katlı SLS roketinin çekirdek aşamasına giden 8 inçlik bir hattaki hidrojen yakıtı sızıntısını kapatmayı amaçlamaktadır. Bahsi geçen sızıntı, ilk mürettebatsız Artemis 1'in 3 Eylül'deki fırlatma girişimini iptal etmesine neden olmuştu.

Mühendisler bu bağlantıyı değiştirirken, aynı zamanda, 29 Ağustos'taki fırlatma denemesinde bir sızıntının görüldüğü 4 inçlik bir hidrojen "boşaltma hattı" üzerindeki bağlantıyı da değiştirdiklerini duyurdu.

Onarım çalışmaları tamamlandığından dolayı, NASA şimdi SLS roketinin hidrojen sızıntılarının gerçekten giderilip giderilmediğini kontrol etmek için bir yakıt ikmali testine hazırlandığını açıkladı. Bu test 17 Eylül Cumartesi gibi erken bir tarihte gerçekleştirilebilir ve 98 metre yüksekliğindeki roketi NASA’nın, fırlatma için ihtiyaç duyduğu 736.000 galon sıvı hidrojen ve sıvı oksijenle dolduracağı aktarıldı.

NASA, konuyla ilgili açıklama yaptığı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu test, mühendislerin yeni mühürleri kriyojenik veya aşırı soğuk koşullar altında, fırlatma gününde ve bir sonraki fırlatma girişimine geçmeden önce beklendiği gibi kontrol etmelerine izin verecek. Ekipler, sızıntının onarıldığını teyit edecek ve ayrıca, yer ve uçuş donanım ve yazılım sistemlerini doğrulayacak olan testi ve bir ön basınçlandırma testini gerçekleştirecek, motorları uçuş için termal olarak koşullandırmak için gerekli işlevleri gerçekleştirebilecek. Testten sonra ekipler, verileri bir sonraki fırlatma fırsatı için planlarla birlikte değerlendirecek.