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NASA Ay'dan canlı yayın yapacağını açıkladı

NASA, Artemis göreviyle tekrar Ay'a döneceğini açıkladı. 50 yılın sonra NASA tekrar Ay'a gittiğinde canlı yayın yapacağını belirtti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:10
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NASA Ay'dan canlı yayın yapacağını duyurdu

NASA Ay'dan canlı yayın yapacağını açıkladı
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NASA, yeni görevi kapsamında Orion uzay aracıyla uzayda ilerlemeye başladığını duyurdu. Ay’a doğru ilerleyen uzay aracının 21 Kasım Pazartesi gününde (bugün) uydunun oldukça yakınından geçeceğini belirtti.

Orion uzay aracının Ay’a yaklaşması ile birlikte NASA hem kendi sitesi hem de YouTube üzerinden canlı yayına geçeceğini belirtti. Pazartesi günü saat 15.15’te başlayacak olan yayında Orion’un Ay’ın yörüngesindeki hareketini ve motorlarını ateşlemesi görüleceğinin altı çizildi.

Orion şu anda Dünya’dan uzaklaşmaya devam ediyor. Ancak gezegenimiz hala uzay aracı için hâlâ ana çekim merkezi durumundadır.

Pazartesi günü ise uzay aracı Ay’ın etki alanına girecek. Ay’ın Orion’a etki eden birincil yerçekimi kuvveti olacağı süreçte uzay aracı uyduya yaklaşmaya devam edecek.

Ay’ın etrafıdan dolanacak olan Orioan, Dünya’ya geri dönmek için motorlarını ateşleyecek ve hızını artırmak için ayın yerçekimini kullanacak. Ay’ın yerçekimi ve motorlardaki yanma ile birlikte Orion Ay’ın 64 bin kilometre ötesine geçecek.

Orion tüm bu yörünge hareketi sırasında Ay’ın 128 kilometre kadar yaklaşacak. Orion’da, güneş panellerinin uçlarında bulunanlar da dahil olmak üzere Ay’ı detaylı bir şekilde incelemek adına birçok kamera yer alıyor.

NASA, 21 Kasım Pazartesi günü öğleden sonra Orion’un Ay’a seyahatini güzel görüntüler ile birlikte bizlerle paylaşacak. Orion, 16.00’da ise Ay’a en yakın pozisyonda olacak. NASA aynı zamanda 25 Kasım tarihinde de dönüş yolu için bir canlı yayın planlıyor.

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