50 yıl sonra Ay’dan çekilen Dünya’nın yeni görüntüleri. NASA paylaştı

NASA, en son 1972 yılında Ay’a uzay aracı göndermişti. Aradan geçen 50 yıl sonunda ilk kez mürettebatlı Ay misyonu tekrar başlatıldı. Artemis 1 görevi kapsamında Orion uzay aracını Ay’a gönderen NASA, uzun sürenin ardından ilk kez Dünya’nın uzaktan kaydedilmiş görüntülerini paylaştı.

NASA’nın açıklamasına göre SLS, şimdiye kadar uzaya fırlatılan en güçlü roket olma özelliğini taşıyor. Orion uzay aracı, 25 gün sürecek yolculuk kapsamında Ay’a iniş yapacak. Ardından mürettebatlı Artemis görevleri için Ay’da temel teknolojileri test edecek.

Orion’un Ay’a yolculuğu sırasında CubeSats adı verilen 10 küçük bilim ve teknoloji başlatmasının beklendiği belirtildi. NASA sözcüsü, “Her CubeSat, Güneş Sistemi hakkındaki boşlukları doldurma, Ay ve ötesini keşfetmek için gelecekteki görevlerin tasarımına fayda sağlayabilecek teknolojileri gösterme potansiyeline sahiptir” dedi.

SLS roketine ve Orion uzay aracına 24 kamera konumlandırıldı. NASA, Dünya ve Ay’ın çarpıcı görüntülerinin yanı sıra kalkış, yükseliş, güneş paneli konuşlandırması, roket denetimleri, iniş ve kurtarmayı da yakalamayı hedefliyor.

97 metre yüksekliğindeki SLS roketi ile uzaya gönderilen Orion, 3 aşamadan oluşacak Artemis görevlerini üstleniyor. Yetkililer, Artemis I görevinin keşif amacı taşıdığı için mürettebatsız olduğunu vurguladı. Test görevi başarılı olursa NASA, Artemis II görevi için aynı uçuş yoluna astronot gönderecek.