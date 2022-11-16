Neden uzaylıları hiç görmedik. Hakkında yüzlerce makale yazılan uzaylıların sırrı çözüldü

NASA, bugüne kadar dünya dışı akıllı yaşamla neden karşılaşmadığımız konusuna açıklamalarda bulundu. NASA, tüm akıllı yaşamların evrimde böyle bir karşılaşmayı destekleyecek kadar sofistike bir noktaya ulaşmadan önce muhtemelen kendilerini yok etmiş olduklarına ve eğer harekete geçmezsek, aynı kaderin insanları da beklediğine inandığını belirtti.

Yayınlanan makalede geçen "Büyük Filtre" teorisi olarak açıklamam durumun evrenin yaşamı boyunca başka uygarlıklara beşik olduğunu ortaya koydu. Uzaylıların dünya ile temas kuramadan kendilerini yok ettiklerine dikkat çekilen makalede, başka yaşamların olduğunu öğrenmek ve insanoğlunun kendi yok oluşunu önleyecek adımları atabilmek için hala umut olduğunu ileri sürdü.

Astrofizikçi Jonathan Jiang ve ortak yazarlarının yayınladığı makalede, "İnsanlığın böylesine evrensel bir filtreden başarıyla geçmesinin anahtarı... kendimiz için [yıkıcı] nitelikleri belirlemek ve bunları önceden etkisiz hale getirmektir," ifadeleri kullanıldı.

Yazarlar, insanları yok etmesi muhtemel görünen her şeyin, diğer gezegenlerdeki akıllı yaşamları da tehdit edebileceğini savundu. Nükleer savaş, salgın, iklim değişikliği ve kontrolsüz yapay zekanın yaşamı bitirebileceğini aktardı.

Araştırmacılar, en büyük zorluğun, hayatta kalmak için birlikte çalışmak olacağını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Tarih, türler arası rekabetin ve daha da önemlisi iş birliğinin bizi icadın en yüksek zirvelerine götürdüğünü göstermiştir. Yine de, uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin antitezi gibi görünen kavramlar karşısında hazırlıklı olmalıyız: Irkçılık, soykırım, adaletsizlik, sabotaj.