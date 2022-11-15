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Mars'ın uzay aracı yeni bir keşif yaptı. Dünya ve Mars arasında tarihe geçti

Mars'ın keşif aracı Spirit yörünge üzerinde dolaşarak Mars hakkında bazı detaylar sunuyordu. Mas ve Dünya arasında tarihe geçen bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:02
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Mars ve Dünya arasında tarihe geçen rekor: Uzay aracı 7 farklı görevde kullanıldı

Mars'ın uzay aracı yeni bir keşif yaptı. Dünya ve Mars arasında tarihe geçti
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Mars Express uzay aracı 19 yıldır yörüngede dönerek Mars hakkında baz detayları sunuyordu. Mars’ın bu aracı sadece kendi verilerini Dünya'ya iletmekle kalmayıp, aynı zamanda diğer Mars görevleri ile yer kontrolü arasında bir iletişim hattı da sağlamaktaydı.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express'in kısa bir süre önce toplam 7 farklı Mars yüzey görevine veri aktararak yeni bir rekora imza attığını ifade etti.

NASA’nın yaptığı açıklamalara göre bu, bilim insanlarının gezegenin tarihine ilişkin eksiksiz bir resim çizmesine yardımcı olmak açısından önemliydi. En son uzun mesafeli arama, Şubat 2021'den bu yana Kızıl Gezegen'de dolaşan Mars robotu NASA'nın Perseverance gezgini adına yapıldı.

Yörünge aracı 2004 yılında NASA'nın Spirit keşif aracının üzerinden uçarak bir dizi komut göndermiş, Spirit ise Mars Express'in Dünya'ya iletmesi için bu verileri iletmişti. 2 uzay aracının başka bir gezegen etrafında bir iletişim ağı kurmuş olması bir ilki temsil ediyor.

Mars Express uzay aracı Haziran 2003'te Mars'a gitmek üzere Dünya'dan ayrıldı ve uzayda 6 ay süren bir yolculuğun ardından Mars yörüngesine girdi. Yaşlanan yörünge aracı hala güçlü bir şekilde çalışıyor ve kısa bir süre önce sinyal gönderme ve alma yeteneğini geliştirmek için çok ihtiyaç duyulan bir yazılım güncellemesi yapıldı.

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