NASA açıkladı: ABD'nin en güçlü roketi fırlatıldı

NASA'nın, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen ve Ay’da keşif görevini üstlenen en büyük roketin Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldığı açıklandı.

NASA 27 Eylül'de Ay’a fırlatmayı planladığı yeni roketin kalkışının, Florida'yı tehdit eden Nicole Kasırgası sebebiyle tekrar ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek Ay'a dönüş projesinin (Artemis I görevi) 27 Eylül'de planlanan uçuş denemesini Florida'ya yaklaşan Ian Kasırgası nedeniyle 3. kez iptal edildiği belirtilirken; NASA, 26 Eylül'de Artemis için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi kasırga nedeniyle hangarlara çekeceğini ifade etmişti.

Bahsi edilen roket fırlatma işleminin iki kez yakıt deposundaki sızıntı nedeniyle iptal edildiği bilinmektedir.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemleri'nin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek "Artemis I" uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabileceğini altı çizildi.