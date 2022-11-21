Ay'da yaşamak ne zaman mümkün olacak. NASA tarih vererek açıkladı

BBC'de yer alan habere göre; NASA, Artemis 1 görevinin başlamasının ardından SLS ve Orion uzay aracını, Çarşamba günü Kennedy Uzay Merkezi’nden yörüngeye fırlatmıştı. Orion Program Yöneticisi Howard Hu ise on yılın sonuna kadar Ay’da yaşam oluşturulmaya başlanacağının sinyallerini verdi.

Hu, “Kesinlikle bu on yılda, Ay’da ne kadar süre kaldıklarına bağlı olarak uzun süre yaşayan insanlara sahip olacağız, yaşam alanları olacak. Ayrıca yüzeyde gezicileri (rover) olacak” açıklamalarında bulundu.

2030'A KADAR AY'A YAŞAM ALANI KURULABİLİR

İnsanları Apollo’dan sonra tekrar Ay’a götürmeyi hedefleyen Artemis programı, astronotların yaşayabileceği ve çalışabileceği yeni bir uzay istasyonu olan Lunar Gateway’in inşasına imkan tanıyacağını açıkladı. Hu’nun açıklamasına göre bu sadece ABD’nin değil, tüm dünyanın uzay araştırmalarına katkı sağlayacak olarak tanımlandı.

“İnsanları Ay’a göndereceğiz, onlar orada yaşayacak ve bilim için çalışacaklar. Yani Ay’a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bizi tekrar Ay’a indirecek insanları taşıyacak araç da bu” ifadelerini kullandı.