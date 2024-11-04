NASA'dan 50 yıl sonra Ay'a dönüş: İlk kez siyahi ve kadın astronotlar görev alacak

Düzenleme: Kaynak: DHA
NASA'dan 50 yıl sonra Ay'a dönüş: İlk kez siyahi ve kadın astronotlar görev alacak

NASA, 50 yıl aradan sonra astronotları yeniden Ay’ın yüzeyine göndermeye hazırlanıyor. Artemis III misyonu kapsamında Ay’a iniş yapılacak bölgeler de belirlendi. Bu görev, uzay araştırmalarında önemli bir dönüm noktası olacak ve ilk kez siyahi ve kadın astronotlar da bu macerada yer alacak.

Artemis III için planlanan iniş bölgeleri Ay’ın güney kutbuna yakın olarak seçildi. Uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter ve çeşitli araştırma verileri kullanılarak yapılan incelemeler sonucunda, Slater Ovası, Nobile Rim 1 ve 2, Mons Mouton, de Gerlache Rim 2, Mons Mouton Platosu, Malapert Massif, Haworth ve Cabeus B yakınlarındaki tepe bölgeleri öne çıktı.

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Her bir bölge, Güneş Sistemi’nin ve kayalık gezegenlerin tarihine yeni bir ışık tutma potansiyeli taşıyor. Ay’ın güney kutbu, daha önce keşfedilmemiş ve su gibi kaynakların saklanabileceği kalıcı gölgeli alanlar barındırıyor.

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ÖZEL KIYAFET TASARLANDI

Ayrıca, Artemis Programı’nın üçüncü ayağında astronotların giyeceği kıyafetler de tanıtıldı. Lüks giyim markası Prada tarafından tasarlanan bu özel kıyafetler, gölgede kalan bölgelerdeki en soğuk ortamda en az iki saat dayanıklı olacak şekilde tasarlandı.

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Astronotlar, bu kıyafetlerle yaklaşık sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecekler.

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AY’A YAPILAN İLK İNSANLI UZAY UÇUŞU

Unutulmaz Apollo 11 görevi ise 20 Temmuz 1969 tarihinde gerçekleşti.

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Amerika Birleşik Devletleri’nin Apollo 11 uzay aracı, Ay yüzeyine insanlı bir iniş gerçekleştirdi. Astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay’a ayak basan ilk insanlar oldular.

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Armstrong’un ünlü cümlesi, “Bir insan için küçük, ama insanlık için büyük bir adım” olarak tarihe geçti. Görevin üçüncü üyesi Michael Collins ise Ay yörüngesinde bekliyordu.

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Apollo 11, insanlığın Ay’a gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak hafızalardaki yerini korumay devam ediyor.

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