29 Ağustos 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar

Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar

NASA’nın, Ay görevi için uzaya gidecek olan Artemis I'i 29 Ağustos'ta başlatmak istiyor. Ancak roketin bulunduğu fırlatma rampasına yıldırım düştü.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:29
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:30
Takip Et

NASA'nın Ay’a gidecek olan roketine yıldırım düştü

Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
+
Aa
-

NASA, insansız olarak gerçekleşecek Ay görevi için Artemis I roketi ile Kennedy Uzay Merkezi’nde çalışmalara başlamıştı. Başlangıç olarak bugün ilk roketin atılması beklenirken, rokete yıldırım düştüğü ortaya çıktı.

Artemis I görevinin gerçekleştirileceği SLS roketinin, Ay’a Orion uzay aracını taşıyacağı aktarıldı. Bu sebeple NASA, Pad 39B isimli fırlatma rampasını hazır hale getirmeye çalıştığını ifade etti.

Yıldırım düşmesi olayında roketin zarar görmediği belirtilirken “fırlatma rampalarında bulunan yıldırım kuleleri, bu tarz hava olaylarında roketi korumak için inşa edildi” açıklaması yapıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
1
﻿Böyle bir kazanç da böyle bir iş de yok
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
2
﻿Son anketten 2 partiye büyük şok 
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
3
﻿Yasmin Erbil bikinili pozlarnı paylaştı. İlk yorum annesinden geldi
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
4
﻿Cumhurbaşkanı adayından Gülşen’e, ekonomiden iptal edilen festivallere kadar birçok soru geldi. Meral Akşener Instagram'dan gelen soruları cevapladı
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
5
﻿Sen misin gerçek enflasyonu açıklayan. ENAG'a bu sefer de 6 lira için vergi denetimi başlatıldı
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
6
﻿Emine Erdoğan’ın 1 saatlik ziyareti için 3 milyon liralık konsept hazırlandı. Muhalif ve yerel basın programa alınmadı
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
7
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu: Hayatının mihengine 6.666 ayet-i kerimeyi almaya gayret eden biriyim
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿Zafer Partisi’nden Sedat Peker’in iddialarına suç duyurusu
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Kültür Üniversitesi personel alacak
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Türk Milli Takımına yapılan saygısızlığı Ergin Ataman açıkladı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Otobüsün önüne kırdı, takla atarak sürüklendi: 4 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Seyir halindeki otomobil alev aldı
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Karaciğeri doğal bir şekilde temizlemek için ipuçları. Karaciğer nasıl temizlenir?
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Beşiktaş'a müjdeli haber. Genç yıldızı takıma katılıyor
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.