﻿Ay’a gidecek olan rokete yıldırım düştü: İşte o anlar

NASA, insansız olarak gerçekleşecek Ay görevi için Artemis I roketi ile Kennedy Uzay Merkezi’nde çalışmalara başlamıştı. Başlangıç olarak bugün ilk roketin atılması beklenirken, rokete yıldırım düştüğü ortaya çıktı.
Artemis I görevinin gerçekleştirileceği SLS roketinin, Ay’a Orion uzay aracını taşıyacağı aktarıldı. Bu sebeple NASA, Pad 39B isimli fırlatma rampasını hazır hale getirmeye çalıştığını ifade etti.
Yıldırım düşmesi olayında roketin zarar görmediği belirtilirken “fırlatma rampalarında bulunan yıldırım kuleleri, bu tarz hava olaylarında roketi korumak için inşa edildi” açıklaması yapıldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.