Nasıl bir ‘Deha’ izleyeceğiz?

FOTOLAR: DEHA-HAKAN ALTUN-BİR BABA HAMLET

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FOTO: DEHA

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Bir son dakika değişikliği olmazsa, 9 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan Show TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Deha’nın setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Aras Bulut İynemli’nin uzun bir aranın ardından ekranlara dönecek olması heyecan verici. Partneri Ahsen Eroğlu ile nasıl bir uyum yakalayacağının ipuçları, yayınlanan fotoğraflarda verildi. Onur Saylak, Melis Sezen, Taner Ölmez, Uğur Polat gibi isimlerin kadrosunda olduğu, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Umut Aral’ın oturduğu Ay Yapım imzalı dizi, bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesini ele alacak.

İşin içinde intikam olunca, aksiyonun bol olması kaçınılmaz. Uyumları ile galiba bu sezon Aras-Ahsen ikilisini çok konuşacağız. Belki de sezona damga vuracak bir ikili olacaklar. Fotoğrafları görünce, heyecanım katbekat arttı. 9 Eylül’ü merakla bekliyorum.

Rota Yeniden Oluşturuldu

Hakan Altun, yeni şarkısı ‘Rota Yeniden Oluşturuldu’yu Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kıpır kıpır alt yapısı, harekete geçmek için bekleyenlere ‘Hadi’ diyen sözleri ile ‘Rota Yeniden Oluşturuldu’, tam bir yaz şarkısı olmuş. Sözü Hakan Altun, müziği ise Hakan Altun ile birlikte Aydın Kara imzası taşıyan şarkı, enerjik yapısıyla herkesi dansa davet ediyor.

Hakan Altun’un en çok dinlenen şarkılarından birisi olmaya aday ‘Rota Yeniden Oluşturuldu’yu ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

‘Bir Baba Hamlet’ zamanı

Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu’nun birlikte rol aldığı ve tiyatroseverleri kesintisiz kahkahaya davet eden ‘Bir Baba Hamlet’, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 23 Ağustos Cuma akşamı sahnelenecek.

‘Bir Baba Hamlet’, dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan ‘Hamlet’i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. Oyun, Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor.

Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu ‘Bir Baba Hamlet’te seyirciler de zaman zaman oyuna dâhil oluyor. Alternatif arayanlara duyurulur.