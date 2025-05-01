Nasıl sonuçlanır merakla takip ediyoruz!

Cumhurbaşkanlığı yolculuğundan vazgeçmeyeceklermiş gibi görünüyor.

Bir tarafta Erdoğan direniyor, diğer tarafta Özgür Özel ve İmamoğlu vazgeçmiyor.

Durum böyle.

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İki taraf da dirençli ve kararlı.

Burada bir taraf, iktidar olma gücünü kullanırken, CHP’den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen İmamoğlu ve İmamoğlu’nun arkasında duran Genel Başkan Özgür Özel de -her şeye rağmen- kararlı muhalefetini sürdürüyor.

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Bu muhalefete Cumhur İttifakı bileşenleri hariç diğer muhalefet İmamoğlu’ndan yana tavır sergiliyor gibi

Çünkü mazlum İmamoğlu, baskı yapan İktidar.

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Pekâlâ bu yaşanan durumda kim kazançlı çıkar.

İktidarın lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, milletin nezdinde büyük bir güven kaybına uğrayacakmış gibi görünüyor.

Bunu da anketler gösteriyor.

AKP iktidarı, gelinen 23 yılın sonunda, memleketi bir anlamda korku iklimine sokmak istese de ülkenin her tarafındaki yüz binlerle ifade eden insanlar kendilerini sokaklara, meydanlara atarak, o korku iklimine direnç göstermektedirler.

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Erdoğan hükümeti, millete karşı dururken, milleti kendilerine karşı gelmekten alı koyamamış, protestolar günbegün artış göstermekte.

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Türkiye’de -belki de siyaseten en tecrübeli siyasilerden biri olan- Sayın Erdoğan, sanırım içlerine sinmeyen İmamoğlu çekincesi yüzünden, onun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü tıkamak isterlerken, belki de bir şeyi hesap edemedi gibi.

Gençleri…

Öğrencileri…

Hatta 60’lı 70’li 80’lı yaşlar üzerindeki yaşlıları, emeklileri hesap edemedi sanki.

*

Malum Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için belli kriterlerin içinden bir tanesi de Üniversite (lisans) mezunu olma şartı var.

İktidar önce buradan başlamak istedi ve yatay olarak kayıt yaptırdığı ve fiilen son iki yılını İstanbul İşletme Fakültesinde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

*

Doğru muydu bu?

Detaylara girmeden tek bir sözcükle “Değildi” diyebilirim.

Çünkü o yıllarda her birileri 19-20 yaşlarında olan bu gençler, nasıl olur da 30 yıl önce böyle bir usulsüzlüğü hayata geçirebilirler ve nasıl olur da o günün İstanbul Üniversitesi, bu insanların yatay geçişlerde böyle bir yanlışlığa izin verebilir?

*

Üstelik de bu üniversite, Türkiye’nin en eski ve en saygın üniversitesi olacak ve böyle bir suç teşkil edecek olan bir eylemi işleyecek…

Ya da böyle bir eyleme alet olacak!

Olacak şeymiş gibi görünmüyor!

*

Ve haftalardır yaşanan her şey, İstanbul Üniversite yönetiminin İmamoğlu ve 27 kişinin diplomalarını iptal etmekle başladı.

Ve aldı başını gidiyor…

Nasıl durdurulur bilemiyorum.

Durdurulabilir mi onu da bilemiyorum.

İmamoğlu’nun ne kadar yakını…

Yakın çalışma arkadaşları varsa hepsi de neredeyse tutuklu yargılanıyorlar…

Hatta kimin eşi bile tutuklandı!

Ülkede ilk defa görülen böyle bir uygulama, memleketi nereye götürür hep birlikte göreceğiz.

*

Göreceğiz de olan memlekete…

Memleketim insanına olacak.

İtibarımızın zedelenmesine yarayacak!

*

Ve bugün 1 Mayıs. Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

Kutlu olsun da bakalım önümüze ne koyacak!