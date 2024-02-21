Nasırların sökülmesinde kullanılan ot ortaya çıktı

Doğal bitkiler, sağlığımız için gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Bu bitkilerden biri de nasırları tedavi etmekte kullanılan sinir otu.

Sinir otu, sinirotugiller familyasına ait, bir veya çok yıllık bir bitkidir. Çeşitli yabani türleri mevcuttur.

Sinir otunun faydaları şunlardır:

İdrar akışını artırır. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Cerahatli yaraları temizler. Nasırları yumuşatır ve çıkarmada etkilidir.

Nasır ise, ayaklarda veya ellerde kemikli bölgelerde sürtünme ve basınç nedeniyle ciltte oluşan kalınlaşma ve sertleşmedir. Nasır, ayakkabıların uygun olmaması, el işi yapmak gibi sebeplerle ortaya çıkabilir. Nasır, başta çok ağrıtmayabilir ve hayatı etkilemeyebilir. Ancak tedavi edilmezse büyüyüp sertleşir ve daha çok ağrıtır. Ayrıca tedavi süresi de uzar. Bu yüzden nasır oluştuğunda hemen müdahale edilmelidir.

Nasırın belirtileri şunlardır:

Nasırlı bölgede şiddetli ağrı duymak

Nasırlı ciltte kalınlaşma ve sertlik hissetmek

İleri aşamada nasırın renginin ve boyutunun değişmesi

Nasırlı bölge çevresinde iltihap oluşması

Kalınlaşmış ciltte nasırın ucu görünmesi

Hafif nasırlarda ağrının baskıyı azaltınca geçmesi