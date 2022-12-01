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Stoltenberg: Ukraynalılar savaşın bedelini canlarıyla ödüyor biz parayla ödüyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan gıda ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek, “Ukraynalılar bunun bedelini canlarıyla öderken biz parayla ödüyoruz” dedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 21:50
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukraynalılar savaşın bedelini canlarıyla ödüyor biz parayla ödüyoruz

Stoltenberg: Ukraynalılar savaşın bedelini canlarıyla ödüyor biz parayla ödüyoruz
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı savaşı her geçen gün ölümlere ve sefalete neden olmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını bombalıyor ve Ukraynalıları soğukta ve aç bırakmaya çalışıyor” dedi.

“Putin'in savaşına sürüklenmeyeceğiz”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kışı bir silah olarak kullandığını vurgulayan Stoltenberg, Putin’in kazanmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Stoltenberg, “Bu kritik anda, Ukrayna'ya verdiğimiz sürekli destek her zamankinden daha önemli. NATO çatışmanın tarafı değildir. Putin'in savaşına sürüklenmeyeceğiz. BM tüzüğünde yer alan bir hak olan kendini savunma konusunda Ukrayna'nın yanındayız” dedi.

“Alman silah teslimatları hayat kurtarıyor”
Almanya’nın Ukrayna'ya en çok askeri, mali ve insani yardım sağlayan müttefikler arasında yer aldığını belirten Stotlenberg, “Almanya tarafından sağlanan askeri teçhizat, Ukrayna'daki evleri, okulları ve hastaneleri Rus füze saldırılarına karşı koruyor. Alman silah teslimatları hayat kurtarıyor” dedi.

“Ukraynalılar bunun bedelini canlarıyla öderken biz parayla ödüyoruz”
NATO müttefiklerinin, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak galip gelmesi için desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Artan gıda ve enerji faturaları birçoğumuz için zor zamanlar anlamına geliyor fakat Ukraynalılar bunun bedelini canlarıyla öderken biz parayla ödüyoruz” dedi.

“NATO'nun görevi Ukrayna'yı desteklemektir”
Putin’in savaşı kazanması halinde bunun otoriter liderlerin hedeflerine ulaşmak güç kullanmaya teşvik edeceğini aktaran Stoltenberg, “Bu dünyayı daha tehlikeli hale getirirdi. Savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek için NATO'nun görevi Ukrayna'yı desteklemektir” dedi.

Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotajlara değinen Stoltenberg, sabotajların herkese boru hatlarının savunmasızlığını hatırlattığını belirterek, “Buna yanıt olarak NATO, Kuzey ve Baltık Denizlerinde devriye gezen gemilerin sayısını ikiye katladı. İstihbarat paylaşımını hızlandırdı” dedi.

Alman-Norveç girişimi olan NATO Denizaltı Altyapı Merkezi kurmaya yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, “Böyle bir Merkez, Müttefiklere daha iyi durumsal farkındalık sağlayacaktır” dedi.

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vatandaş
1.12.2022 21:57
Evet ama Amerika bu işin kaymağını yiyor Çok kazançlı çıktı Amerika bu işten  
 
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