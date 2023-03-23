Stoltenberg: Batı, uzun bir savaşta Ukrayna’yı desteklemeye hazır olmalı

The Guardian’a konuşan NATO Genel Sekreteri Vladimir Putin'in Ukrayna'da acil bir barış planı olmadığını ve bu nedenle Batı'nın Kiev'e uzun bir süre için ölümcül yardım sağlamak için kendisini hazırlaması gerektiği konusunda uyardı.

PUTİN YIPRATMA SAVAŞI YÜRETÜYOR

Jens Stoltenberg, Rusya başkanının bir “yıpratma savaşı” yürüttüğünü söyledi ve ittifakın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak bir sonraki zirvesinde NATO üyelerinin GSYİH'nın en az %2'sini savunmaya harcama konusunda anlaşmasını istediğini söyledi.

NATO başkanı, şu anda doğu Ukrayna'daki Bakhmut çevresinde yoğunlaşan şiddetli çatışmanın , Rusya'nın "asgari kazanç için çok sayıda zayiat vermek için binlerce ve binlerce asker daha göndermeye" istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Stoltenberg, "Başkan Putin barış planlamıyor, daha fazla savaş planlıyor" diye devam etti ve Rusya'nın askeri sanayi üretimini artırdığını ve "daha fazla silah elde etmek için İran veya Kuzey Kore gibi otoriter rejimlere ve diğerlerine yanaştığını" ekledi.

Sonuç olarak, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer batılı devletler uzun bir süre boyunca Ukrayna'yı silah, mühimmat ve yedeklerle desteklemek için hazırlıklı olmak zorunda kaldı. “İhtiyaç devam edecek çünkü bu bir yıpratma savaşı; Bu, desteği sürdürmek için endüstriyel kapasite gerekli” dedi.

NATO'nun Salı günü yayınlanan yıllık raporu, 30 üye ülkeden yalnızca yedisinin – ABD, İngiltere, Polonya, Yunanistan ve Baltık ülkeleri – 2022'de GSYİH'nın %2'si olan mevcut savunma harcaması hedefini karşıladığını kabul etti. Fransa %1,89 ve Almanya Her ikisi de artış taahhüdünde bulunmasına rağmen %1,49 ile yetersiz kaldı.

NATO Sekreteri, Çin'in çatışmada arabuluculuk yapmaya yönelik ciddi bir çabasına, "Ukrayna'nın bakış açısını anlama" ve "Başkan Zelenskiy ile doğrudan ilişki kurma" girişiminin eşlik etmesi gerektiğini söyledi. Ancak barış girişimini memnuniyetle karşılarken, Pekin'in Rus işgalini henüz kınamadığından şikayet etti.

TÜRKİYE, İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNİ ENGELLİYOR

NATO Sekreteri, Türkiye'nin üyeliğini engellemesine ve Finlandiya'nın ilerlemesine izin vermesine rağmen, İsveç'in NATO'ya katılım başvurusundaki ilerlemenin devam ettiğini söyledi. İsveç'in aslında "NATO masasında" olduğunu, çünkü son zirveye konuk olarak davet edildiğini ve bazı ittifak üyelerinden güvenlik garantisi aldığını söyledi.

GÖREV SÜRESİ BİTİYOR

Norveç’in eski başbakanı olan ve hali hazırda NATO Genel Sekreterliği görevini yürüten Stoltenberg görevde yaklaşık dokuz yıl geçirdikten sonra Ekim ayında görevden ayrılacağını söyledi. "Görev süremin bu sonbaharda sona ereceğini açıkça belirttim," diye ekledi.