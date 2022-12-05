Flaş... Flaş... Ukrayna'nın bir komşusuna daha füze düştü

Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.





Geçtiğimiz ay ise Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düşmüş ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ayrıntılar geliyor...