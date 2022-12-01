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Rusya Ukrayna'ya yapılan saldırıyı kınadı

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından Rusya Büyükelçiliği, her türlü tehdit ve terör eylemini kınadıklarını belirtti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 20:51
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Rusya Ukrayna'ya yapılan saldırıyı kınadı

Rusya Ukrayna'ya yapılan saldırıyı kınadı
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İspanya’da dün Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilen ve bir görevlinin yaralanmasına neden olan bombalı zarfla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, benzer olayın bir silah şirketinde daha yaşandığı ortaya çıktı. İspanya polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zaragoza kentinde Ukrayna'ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah şirketine bombalı mektup gönderildiği bildirildi. Zarfın açılmadan güvenlik güçlerine haber verildiği, içerisinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliğine gönderilene benzer el yapımı bomba bulunduğu ifade edildi. Bombanın kontrollü şekilde patlatıldığı, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Rusya’nın İspanya Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın İspanya Büyükelçiliği ve bazı İspanyol devlet kurumlarına zarf içinde gönderilen patlayıcılarla ilgili medyada yer alan bilgilerle bağlantılı olarak şunu beyan ederiz: özellikle diplomatik misyonlara yönelik olanlar olmak üzere her türlü tehdidi ve terör eylemini kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği binasına zarf içinde patlayıcı gönderilmesinin ardından İspanya polisi bugün Başbakan Pedro Sachez’e zarf içinde gönderilen bir zarf daha ele geçirdi.

İspanyol gizli servisi ayrıca Torrejón de Ardoz hava üssüne gelen bir gönderide de bomba tespit etti. Patlayıcı taşıyan bir zarf da İspanya Savunma Bakanlığı’na gönderildi.

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selda yalcin
1.12.2022 21:40
Rusun kendi isi olmadigi ne malum  
 
Korkuyorum
1.12.2022 21:03
ABD ve ing.nin egemenlik, sömürgecilik, demokrasi getireceğiz uygulamaları için yaptığı çalışmaları Türkiye üniversitelerinde 10 tane ayrı ayrı doktora çalışması yaptırmalıdır  
 
Alı kınık
1.12.2022 21:03
Ne içiyorlar bunlar bize de verin  
 
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