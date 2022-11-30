'PKK'ya destek' görüntüleri tepki çekmişti. Ukrayna'dan açıklama geldi

Bodnar, söz konusu haberlerin Rus provokasyonu olduğunu belirterek, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna ile hiçbir bağlantısı yoktur. Haberin kaynağı şüpheli Rus kökenli Telegram kanalıdır" dedi.

Ukrayna saflarında savaşan, Ukraynalı ve uluslararası anarşist örgütlerin oluşturduğu "Ukrayna Direniş Komitesi" adlı örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Pençe Kılıç Harekatı'yla ağır darbe vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlere destek mesajı göndermesi tepkilere neden olmuştu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Rusça yayın yapan Telegram kanalı üzerinden paylaşılan fotoğrafta iki askerin elinde tuttuğu tepki çeken pankart birçok medya kuruluşunda haber olmuştu. Fotoğrafta, Ukrayna üniformalı iki asker, söz konusu mesajın yazılı olduğu ve örgüt bayrağı çizili olan bir mukavva parçası tutarak poz verdi.

UKRAYNA İLE HİÇBİR BAĞLANTISI YOKTUR

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin Rus provokasyonu olduğunu ifade etti. Bodnar şu ifadelere yer verdi:

Bazı medya kaynaklarında yer alan "Ukraynalı askerlerin, 'Türk saldırılarına karşı Rojava'yla dayanışma" mesaji başlıklı haberler Rus provokasyonudur, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna ile hiçbir bağlantısı yoktur. Haberin kaynağı şüpheli Rus kökenli Telegram kanalıdır.