NATO Rusya üzerinden AKP'ye uyarı mı yaptı? Kimsenin fark etmediği detay

NATO Müttefik Hava Kuvvetleri 60'dan fazla savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da "Steadfast Noon" nükleer caydırıcılık tatbikatı yürütüyor. Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer tehditte bulunduğu bir dönemde tatbikatın yapılması dikkat çekerken, verilen bir mesaj da tartışmalara neden oldu.

Tatbikata ilişkin yapılan paylaşımdaki 'Türk pilot' detayı ile Rusya ile yakın ilişkiler sürdüren AKP iktidarına mı yoksa Rusya'ya mı Türkiye'nin NATO üyesi olduğu hatırlatıldı sorusu güvenlik bürokrasisinde cevabı aranan sorular arasında.

NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapıyor. NATO'nun konuya ilişkin paylaşımında ise, Rusya'ya Türk bayraklı mesaj verildi.

NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi. Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa'nın kuzeybatısında düzenlendiği ifade edildi.

Steadfast Noon tatbikatının yıllık rutin eğitim faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, tatbikata 14 ülkeden çeşitli tiplerde 60'dan fazla savaş uçağının katıldığı aktarıldı.

RUSYA'YA TÜRK BAYRALI MESAJ

AIRCOM paylaşımında aralarında Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağın bulunduğu bazı savaş uçaklarının fotoğraflarına da yer verildi.

Fotoğraflardan birinde de ay yıldız desenli kask takmış bir Türk savaş uçağı pilotu yer aldı.

B-52'LER DE KATILDI

30 Ekim'e kadar sürecek Steadfast Noon tatbikatı ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılıyor. Tatbikatta kullanılan savaş uçakları arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunuyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılıyor.

“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.