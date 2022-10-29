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İngiltere’den flaş Rusya açıklaması: Destansı bir ölçekte yanlış iddialara başvuruyorlar

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un eylül ayında Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda İngiliz birliklerin yer aldığını söylemesinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya, Ukrayna'nın işgalinin ele alınmasını önlemek için yalan iddialara başvuruyor" dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:30
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İngiltere: Rusya, Ukrayna'nın işgalinin ele alınmasını önlemek için yalan iddialara başvuruyor

İngiltere’den flaş Rusya açıklaması: Destansı bir ölçekte yanlış iddialara başvuruyorlar
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın, İngiliz donanma personelinin 26 Eylül'de Kuzey Akım (Nord Stream) gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda yer aldığını söylemesinin ardından İngiltere'den yalanlama geldi. İddiaları reddederek Rusya'yı yalan iddialarda bulunmakla suçlayan İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın yasadışı işgalinin ele alınmasını önlemeye çalıştığını ifade eden bir açıklamada bulundu. İngiltere Savunma Bakanlığı, "Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın yasa dışı işgalinin ele alınmasını azaltmak için, destansı bir ölçekte yanlış iddialarda bulunmaya başvuruyor. Bu uydurulmuş hikaye, Batı'dan çok Rus hükümeti içinde devam eden tartışmalar hakkında daha fazla şey söylüyor" dedi.

Bugün erken saatlerde Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz donanmasının Kırım'daki Rus Karadeniz filosu gemilerine yönelik dron saldırılarını yönettiğini söyledi. Yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, İngiliz Donanması'nın temsilcileri, bu yıl 26 Eylül'de Baltık Denizi'nde bir terörist saldırının planlanması, sağlanması ve uygulanmasında yer aldı. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını havaya uçurdu" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya'nın bu olayı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin gündemine getireceğini belirterek, Rusya'nın "Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya Federasyonu'na karşı işlenen bir dizi terör saldırısına ve İngiltere'nin bunlara katılımına" dikkat çekmek istediğini söyledi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Batılı ülkeler tarafından izole edilirken, Baltık Denizi'ndeki Rus yapımı Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını parçalayan patlamalardan Batılı ülkeleri sorumlu tutmuştu. 26 Eylül'de her iki boru hattında da basınçta keskin bir düşüş ve patlamalar kaydedilmişti.

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Korkuyorum
29.10.2022 19:58
Soru şu birinin vanası Rusya da ve kapattı. Neden sabotaj yapsın? Savaş 10 yıl sürecek.Ukrayna ABD,ab ve ing.nin kukla sömürgesi olacak.  
 
hacı ali
29.10.2022 19:45
dünyanın üc başlı yılanları abd israil ingiltere başları kopmadan dünyaya rahat yok  
 
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