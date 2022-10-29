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Finlandiya lideri Sanna Marin’den Türkiye’ye çağrı. NATO krizinde yeni gelişme

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ın, ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirterek; "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:32
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NATO krizinde yeni gelişme. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den Türkiye’ye çağrı.

Finlandiya lideri Sanna Marin’den Türkiye’ye çağrı. NATO krizinde yeni gelişme
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yle TV1 televizyonunda katıldığı programda ülkesinin NATO'ya katılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.

Marin, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu.

"Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Marin, öte yandan nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

36 yaşındaki siyasetçi, "(NATO'nun) Madrid Zirvesi'nden önce müzakere ettik. Şimdi o anlaşmaları yerine getiriyoruz. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar." ifadelerini kullanmıştı.

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